Man gearresteerd op Veemarkt: “Verwonde verplegers en verstoorde nadien de orde”

Politiezone Mechelen-Willebroek ging op zaterdagmorgen over tot een arrestatie op de Veemarkt. De persoon in kwestie had het afgelopen nacht, omstreeks 5 uur, bont gemaakt in het AZ Sint-Maarten. “Twee verplegers raakten daarbij lichtgewond”, bevestigt Dirk Van de Sande, perswoordvoerder van de zone. “De man, die met medische problemen kampt, mocht om half 7 beschikken uit het ziekenhuis, waarna hij huiswaarts keerde. Rond 9 uur vanmorgen verstoorde hij de orde op de Veemarkt, waar onze ploegen overgingen tot een arrestatie.” Later in de voormiddag werd de man overgebracht voor verzorging in het Universitair Psychiatrisch Centrum in Duffel.