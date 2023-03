Man gaat bevriende garagist te lijf met rubberen hamer na vermoedens van overspel

In mei 2021 kreeg de politie een noodoproep van een vrouw uit Puurs-Sint-Amands. Zij vreesde dat haar man haar zou vermoorden. De politie snelde ter plaatse en zag daar hoe een man bijzonder wild tekeer ging en een auto aan het vernielen was. Er werd ook een man op de grond aangetroffen. Hij had een armbreuk opgelopen. Dit door een stompe klap met een rubberen hamer. “Eén die de beklaagde op het moment van de politietussenkomst nog steeds vast had”, vertelde openbaar aanklaagster Nele Poelmans.

Het slachtoffer was een bevriende garagist van het koppel. Iemand waarmee de vrouw van de veertiger had afgesproken om herstellingen aan hun wagen uit te voeren. “Maar omdat ik weet dat hij jaloers is, heb ik hem niet op de hoogte gebracht en had ik afgesproken in de buurt van mijn zus”, zei de vrouw van de 46-jarige man. “Alleen moet hij mijn locatie toch nog hebben kunnen achterhalen en is hij me gevolgd.” De stoppen sloegen toe op het moment dat de veertiger zag hoe zijn vrouw de bevriende garagist een omhelzing gaf.

Rechtscultuur

De politie kon de rust uiteindelijk doen terugkeren en nam de veertiger mee naar het politiekantoor voor verhoor. Tijdens zijn verklaring ontkende hij met klem. Ondanks de duidelijke vaststellingen van de politie die hem hadden zien slaan met de hamer en deze op het moment van hun tussenkomst nog steeds in de hand had. “Het slachtoffer is gewond geraakt omdat hij me uit de auto wilde sleuren”, aldus de man. Het parket eiste een celstraf van 2 jaar effectief. Daarnaast stelde ook de eigenaar van een wagen uit de buurt zich burgerlijke partij.

Met de hamer had de beklaagde alle ruiten van een auto vernield. Hij dacht dat het de auto van de garagist was, maar had zich dus vergist. Er werd een schadeclaim ingediend. Op zitting werden de feiten niet meer ontkend, maar zijn advocaat probeerde ze wel te contextualiseren. “Mijn cliënt is in 2005 vanuit Congo naar België gevlucht. Daar heerst een andere rechtscultuur”, zei zijn advocaat Bart Vanmarcke. “Die is gebotst met de rechtscultuur hier in België. Daar wordt overspel namelijk gezien als strafbaar.” Volgens de strafpleiter heeft de veertiger zich inmiddels verzoend met zijn vrouw. Er werd een werkstraf gevraagd.

Een vonnis volgt op 19 april

