Man die jongen van 11 in de rug schoot met loodjesgeweer, riskeert 30 maanden cel: “Ik zie hem niet opzettelijk schieten op kinderen voor zijn plezier”

Mechelen Arme Claren­straat afgesloten door wegverzak­king

De Arme Clarenstraat is nog zeker tot eind deze week afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Aanleiding is een verzakking in het smalle straatje tussen Nieuwe Beggaardenstraat en Melaan. Hierdoor is de straat tijdelijk dubbelrichting voor auto’s. Fietsers en voetgangers kunnen wel door.

22 november