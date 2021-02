Man die Hitlergroet bracht en viroloog Marc Van Ranst bedreigde, is veroordeeld tot 2 maanden met uitstel

Mechelen Portefeuil­le gestolen uit auto in Geerdegem­vaart

2 februari In de Geerdegemvaart is een dief ervandoor gegaan met een portefeuille. Deze werd gestolen uit de auto van het slachtoffer. Volgens de lokale politiezone Mechelen-Willebroek had die zijn voertuig niet slotvast achtergelaten. Er is een onderzoek opgestart.