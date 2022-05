Man die het leven van zijn ouders zuur maakte, krijgt 2 jaar met uitstel

De zoon woonde op het moment van de feiten naast zijn ouders. Telkens wanneer hij dronken was, begon hij hen te bedreigen. Zo zou hij onder meer hun kelen oversnijden. Eind januari greep de politie in nadat de ouders hen had verwittigd. Dit nadat hij hun woning had vernield én hen een kopstoot had gegeven. De veertiger werd gearresteerd en kreeg voorwaarden opgelegd door de onderzoeksrechter, maar hield er zich niet aan. Eens vrij ging hij zijn ouders meteen weer opzoeken. De feiten werden niet betwist.