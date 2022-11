Man die handtas van bejaarde vrouw stal, krijgt 10 maanden cel

Autosport Grégoire Munster wint WRC2 in Japan: “Dit is mijn beste rally ooit”

De slotmanche van het WK Rally 2022 werd een ware Belgische triomf. Naast de algemene zege van Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe in hun Hyundai i20 WRC, ging de zege in WRC2, de tweede categorie van het WK, naar Grégoire Munster en Louis Louka, ook in een Hyundai i20, maar dan een Rally2 of WRC2-versie, de wagen waarmee Munster ook in het Belgisch rallykampioenschap uitkomt.

