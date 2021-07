Man (48) riskeert 37 maanden voor de verkrachting en aanranding van het twaalfjarig vriendinnetje van zijn dochter: “Ik ben verliefd geworden”

Het was de mama van de twaalfjarige die in april 2021 naar de politie was gestapt om klacht in te dienen. Zij trof toen enkele seksuele- en liefdesberichten in de gsm van haar dochter aan, die volgens het openbaar ministerie weinig aan de verbeelding overlieten. Die gsm had ze overigens gekregen van de beklaagde. De twaalfjarige was voor de feiten aan het licht kwamen enkele keren blijven slapen. Het misbruik vond toen plaats.