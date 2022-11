Man (43) verstopt drugspakketje na wandeling in gevangenis, maar wist niet dat er drugs in de tabak zat: “Uit strafregister blijkt nochtans dat meneer een ervaringsdeskundige is”

Mechelen Juwelen gestolen bij woningin­braak

Bij een woninginbraak langs de Europalaan in Mechelen hebben dieven een partij juwelen gestolen. De daders geraakten de woning binnen langs de achterkant. Daarbij raakte een raam beschadigd. Eens binnen werd de ganse woning doorzocht. De daders zijn voorlopig nog steeds spoorloos. Ook in de Hooiendonkstraat in Mechelen werd er ingebroken. Ook hier geraakten de dieven binnen via het raam. Of er bij deze woninginbraak een buit werd gemaakt, is nog niet bekend.

15:04