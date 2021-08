Man (43) moet 10 jaar gevangenis voor seks met minderjarigen: “U viseerde minderjarige meisjes die geen weerstand konden bieden”

Rijmenam Geen RijmRock in 2021: “Bijkomende maatrege­len zijn voor ons niet haalbaar”

10 augustus Voor het tweede jaar op rij gooit het coronavirus roet in het eten van Rijmenams festival RijmRock. Het organiseren van een tiende editie, die dit jaar bij Imaginair in Dijledonk zou plaatsvinden, werd door bijkomende maatregelen niet langer mogelijk. “Na het nieuwste veiligheidsoverleg werd duidelijk dat de bijkomende maatregelen die ons werden opgelegd voor ons niet haalbaar zijn. Zowel organisatorisch als qua beleving voor het publiek hebben deze bijkomende maatregelen te veel impact op ons festival. Vandaar dat we ook dit jaar de handdoek in de ring moeten gooien. We hadden nochtans gehoopt, gepuzzeld en een sterk programma in elkaar gestoken. Maar ook dit jaar mag het niet zijn”, deelt de organisatie mee. RijmRock wil partners Imaginair en Dijledonk, het publiek en de gemeente Bonheiden bedanken, en belooft er in 2022 terug te staan.