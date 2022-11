Man (40) pleegt huisdiefstal op eerste werkdag: “Verstand komt met de jaren, maar meneer heeft het blijkbaar al 25 jaar moeilijk om zich aan de wet te houden”

Het was het bedrijf zelf dat de diefstal aan het licht bracht. Het verwittigde de politie meteen na de vaststellingen. “Meneer gedroeg zich meteen verdacht”, verklaarde de verantwoordelijke van de zaak destijds. “Hij bevond zich meermaals in de omgeving van dozen waar hij helemaal niets te zoeken had. Wanneer we hem uiteindelijk naar huis stuurden, zagen we dat zijn rugzak bol stond. In de rugzak zaten verschillende goederen van ons magazijn.”