Man (40) die stuk pizza in gezicht van ex uitsmeerde, krijgt 6 maanden met uitstel

De vrouw verwittigde na de feiten zelf de politie. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ze moest genaaid worden aan het oog. De veertiger werd opgepakt. Tijdens zijn verhoor bij de politie vertelde hij dat hij boos was geworden omdat hij thuiskwam bij zijn vriendin en zag dat haar ex-vriend daar aanwezig was. Zij had hem opgebeld omdat ze bang van de veertiger was geworden. Later zou nog blijken dat het niet de eerste keer was hij dat zo agressief was. “Negen maanden eerder sloeg hij me ook al. Ik had toen blauwe plekken op mijn billen en aan mijn oog”, verklaarde de vrouw.