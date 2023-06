Man (31) klimt middelbare school binnen via het raam: “Ik wilde er gaan overnachten”

Veertiger krijgt 18 maanden cel voor reeks diefstal­len waaronder in rusthuis: “Pas vrij en al meteen terug op dievenpad”

De rechter in Mechelen heeft een 44-jarige man uit het Gentse veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden effectief. De veertiger werd schuldig bevonden aan een hele reeks diefstallen. Die pleegde hij in februari 2023. Opmerkelijk: de man was toen nog maar net vrijgelaten uit de gevangenis.