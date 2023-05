Man (30) bestolen tijdens het wandelen

Gebied van 75 ha tussen kanaal en Zenne komt volledig in beheer van Natuurpunt: “Natuur­waar­de zal er nog verder op vooruit­gaan”

Met een nieuwe beheersovereenkomst komt het volledige gebied van Thiebroek en Den Battelaer tussen de Zenne en het kanaal nu in beheer van Natuurpunt. De nieuwe beheersovereenkomst omvat voornamelijk de percelen in eigendom van de stad, met een totale oppervlakte van 46 ha. Samen met de gebieden in eigendom van het Sociaal Huis en Natuurpunt zelf, bedraagt de totale oppervlakte ongeveer 75 ha.