Mammobiel voor borstkankerscreening komt naar Muizen en Heffen: “1.100 vrouwen ontvingen uitnodiging”

“In Mechelen kun je voor een mammografie altijd terecht bij een radioloog of de radiologische dienst in het AZ Sint-Maarten, maar de Mammobiel brengt het röntgenapparaat om de twee jaar tot in onze deelgemeenten. Dat maakt de stap voor vrouwen om zich te laten onderzoeken toch een pak kleiner”, legt schepen van Sociale Zaken en Welzijn Gabriella De Francesco (Vld-Groen-M+) uit. “1.100 vrouwen tussen 50 en 69 jaar uit Muizen, Heffen, Leest en Hombeek ontvingen een persoonlijke, schriftelijke uitnodiging van het Centrum voor Kankeropsporing om zich gratis te laten testen. Het is niet verplicht, maar ik moedig iedereen ten zeerste aan om hierop in te gaan.” De uitnodigingen voor de Mammobiel worden verstuurd op postcode (2801, 2811 en 2812).

Walem en Battel

Walem en Battel komen niet in het lijstje van deelgemeenten voor, omdat zij onder postcode 2800 vallen. Vrouwen uit Walem en Battel kunnen – net als alle andere Mechelaars en inwoners van de deelgemeenten – op ieder moment terecht bij een radioloog of op de radiologische dienst in het ziekenhuis. Volgens de aangepaste maatregelen voor de zorgsector, zullen de vrouwen nog steeds buiten moeten wachten. De stad voorziet een tentje. “Binnen in de Mammobiel is het dragen van een mondmasker verplicht. De Mammobiel is toegankelijk voor rolstoelgebruiksters. Het is dan wel best vooraf te bellen om de nodige voorbereidingen te kunnen treffen”, klinkt het nog.