Malinas zet tweede snellaadpaal

Mechelen ‘Traject Garage Plus’ moet voor nieuwe kunstdyna­miek in Mechelen zorgen: “Cultuur­cen­trum als uitvalsba­sis”

Het stadsbestuur van Mechelen lanceert onder de werktitel ‘Traject Garage Plus’ een nieuwe kunstspeler. 200.000 euro wordt geïnvesteerd in de vernieuwing en opfrissing van de tentoonstellingszalen van het Cultuurcentrum en 70.000 euro in een voltijds coördinator die in de loop van 2023 aan de slag gaat om het project uit te rollen.

23 maart