Magneetvissers halen bom uit Afleidingsdijle

Mechelen 51 chauffeurs halen fietsers in de binnenstad in

De politie van Mechelen-Willebroek heeft 51 chauffeurs op de bon gezwierd. Alle 51 chauffeurs haalden in de Mechelse binnenstad één of meerdere fietsers in. “Gans de binnenstad is een fietszone”, verklaart de politie. “Dat betekent dat het inhalen van een fietser verboden is. Bij elke invalsweg is dat duidelijk gesignaleerd door borden en opvallende wegmarkeringen.” Eind oktober liet de stad nog weten dat het aantal overtredingen in de fietszone was gehalveerd sinds het start van de metingen.

9 november