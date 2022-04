Maanrockpodium De Koer groeit uit tot zelfstandig festival

MechelenMechelen is een zomerfestival rijker: De Koer. Helemaal nieuw is het niet, want de Mechelaars kennen het natuurlijk als een van de podia van Maanrock. Deze zomer verlaten de organisatoren dat veilige nest en slaan ze hun eigen vleugels uit, om met hun alternatieve elektronische muziek op 24 en 25 juni het startschot te geven van De Zomer Is Van Mechelen.

De Koer ontstond in 2018, toen de Mechelse organisaties Lunar, Metadrome en Kurabu de handen in elkaar sloegen voor een elektronisch dansplein tijdens Maanrock. Twee edities zorgden ze voor een stevig feestje op de Botermarkt, vorig jaar weken ze uit naar het Cultuurplein. Waar ze de komende drie jaar ook blijven. Niet meer als podium tijdens het Mechelse stadsfestival, wel als zelfstandige organisatie.

“De voorbije jaren is De Koer uitgegroeid tot een van de sterkhouders van Maanrock, een populaire locatie en een verrijking van het stadsfestival. De verleiding is dan groot om te behouden wat goed is. Maar we willen nog beter doen. Vanuit Mechelen Feest hebben we hen zelfs aangemoedigd om deze stap te zetten”, zegt voorzitter Kristof Calvo, die ook een subsidie toekende.

Mooie evolutie

Het is wat Mechelen Feest meer en meer wil doen: faciliteren in plaats van zelf te organiseren. “Het begon in 2018 met drie afzonderlijke mailtjes. Drie edities later groeit dit uit tot een volwaardig festival. Een mooie evolutie die ik graag herhaald zou zien”, zegt Calvo. Er was ook ruimte in de festivalkalender, na het wegvallen de voorbije jaren van Dijlefeesten, Vis-Pop en Ottertrotter.

Bij De Koer zien ze een eigen festival helemaal zitten en dan nog op hun favoriete locatie: het Cultuurplein. Daar bekoorde het vorig jaar elke festivaldag zo’n 1.100 bezoekers, vooral twintigers. “Zeker na de derde editie voelden we dat er heel veel publiek voor was en dat we klaar waren om een volwaardig festival te worden. Om niet meteen te grote stappen te zetten, hebben we gekozen voor twee dagen in plaats van drie. Dat geeft de marge om te groeien”, zegt Sammy Claes.

Betaalbaar

De Koer brengt elektronische muziek, maar focust op subgenres en underground. De reeds bevestigde namen: David Vunk en Levon Vincent. De rest van de line-up wordt vrijdag bekendgemaakt, maandag start de ticketverkoop. De Koer zal immers niet meer gratis zijn. “Bezoekers betalen 10 euro voor een dag of 15 euro voor een combiticket. Gezien de line-up heel betaalbaar”, zegt Claes.

Het gaat De Koer overigens niet alleen om muziek. Op termijn wil De Koer streven naar een CO2-neutraal festival. Naast ecologie draagt het ook cultuur hoog in het vaandel. Zo bekijkt het met ruimte voor actuele kunst De Garage of samenwerking mogelijk is.

Maanrock

De Koer zal, samen met Broek, de aftrap geven van zomerprogrammatie De Zomer Is Van Mechelen. Hoe Maanrock de vrijgekomen ruimte gaat invullen, kan Calvo nog niet zeggen. “Het biedt de kans nieuwe partners aan te trekken.” Vrijdag geeft Mechelen Feest alvast meer toelichting over de rest van de zomer. Meer info en tickets: dekoerfestival.be.