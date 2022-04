Maanrock viert kwarteeuw met drie dagen hoofdpodium op Grote Markt: “Clouseau mag niet ontbreken op verjaardagsfeest”

MechelenDrie keer al vulden ze de Grote Markt in Mechelen tijdens Maanrock, eind augustus zakken Koen en Kris Wouters terug af naar de Dijlestad voor de jubileumeditie van het gratis stadsfestival. “Clouseau kon en mocht niet ontbreken, en sluit op vrijdag af op de Grote Markt. Speciaal voor onze 25ste verjaardag plannen we geen twee, maar drie dagen lang grote namen op ons hoofdpodium”, zegt voorzitter van Mechelen Feest Kristof Calvo.

Op 26, 27 en 28 augustus blaast Maanrock 25 kaarsjes uit. Het aftellen is vrijdag al gestart, met de plaatsing van een aftelklok op de IJzerenleen. “We willen zo veel mogelijk mensen betrekken bij deze feesteditie, want door Maanrock altijd laagdrempelig en gratis te houden is het door de jaren heen een festival van ons allemaal geworden”, zegt Calvo. “We plannen stevig uit te pakken, want moesten Maanrock door de coronacrisis al twee keer in een andere vorm vieren. Bovendien is een kwarteeuw niet niks, dus het wordt een gróót feest. En dat kan niet beter gevierd worden dan met een dag extra op de Grote Markt.”

Volledig scherm Koen en Kris Wauters zakken met Clouseau af naar Maanrock 2022 © Vertommen

“We vulden het hoofdpodium in het verleden telkens twee dagen, nu komt daar met vrijdag een derde dag bij. We gingen dan ook op zoek naar een stevige headliner, en wie konden we beter vragen dan Clouseau? Koen en Kris stonden 22 jaar geleden voor de eerste keer op Maanrock, ze waren ook van de partij op onze tiende en vijftiende editie. Op vrijdag zorgen zij voor de stevige slotact. Voor Clouseau is het aan The Clement Peerens Explosition (CPEX) om Mechelen te doen dansen. De legendarische rockgroep neemt in 2022 afscheid met een tournee door Vlaanderen, en Maanrock kan en mag niet ontbreken.”

Volledig scherm Maanrock 2021 in Mechelen © Xavier Piron / Photonews

“Ook Willy Organ, het alter ego van Simon Platteau, staat vrijdag op het hoofdpodium. De festivaldag wordt afgetrapt door lokaal Mechels talent: ‘Pardon Service’ is volgens ons dé perfecte opwarmer voor Maanrock 2022. We plannen trouwens nog een extraatje, voor de optredens van start gaan. Om deze kwarteeuw te vieren, willen we met een heuse feestparade doorheen de stad trekken, om te eindigen op de Grote Markt. Daar kan het verjaardagsfeest dan écht losbarsten. Ook op zaterdag en zondag zal er stevig gefeest worden, met al even grote namen die we binnenkort ook verklappen.”

Podia en pleinen

“Naast het hoofdpodium, mag het publiek zich ook deze editie weer aan verschillende andere Maanrock-podia en pleinen in de binnenstad verwachten. We palmen weer de IJzerenleen in, de Botermarkt, het Cultuurplein en de Sinte-Mettetuin, gaan samenwerken met verenigingen en ondernemers… Nog meer dan voorheen, wordt Maanrock 2022 een feest van en voor Mechelen.”

Volledig scherm Kristof Calvo, voorzitter van Mechelen Feest, poseert met de leden van de Mechelse band Pardon Service aan de aftelklok op de IJzerenleen. © BELGA