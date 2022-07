Maand na veroordeling slaagt fietsendief (36) opnieuw toe: “Het vorige vonnis had duidelijk weinig impact”

Het duo werd in mei 2022 opgemerkt door een getuige die zag hoe ze een fiets aan het station in Mechelen aan het manipuleren waren. Wanneer de politie ter plaatse kwam, waren ze al gevlucht. Na een kleine zoekactie in de buurt werden de twee mannen aangetroffen. Uiteindelijk bleek dat ze een fietsslot aan het doorknippen waren, het doorgeknipt slot werd ook aangetroffen. “In een mandje van een andere fiets”, luidde het op zitting. “Bij het fouilleren werd er bij één van de beklaagde ook nog een multitool met onder meer een schroevendraaiersset gevonden.” De 36-jarige man uit Charleroi is geen onbekende voor politie en justitie. Eén maand voor de feiten werd hij al veroordeeld door de rechter in Mechelen voor de diefstal van een fiets. Hij kreeg toen 10 maanden cel met uitstel. Vandaag op zitting vorderde het parket een celstraf van 15 maanden tegen de dertiger, zijn kompaan riskeert dan weer een celstraf van 8 maanden. Theoretisch ontkende het duo de diefstal van de fiets, hun advocaten vroegen enige mildheid.