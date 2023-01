Maand na opening Nieuwe Vesten laatste verkeerslichten aangepast: “Evaluatieperiode vanaf eind februari”

voetbal eerste nationale Rupel Boom speelt ex­tra-sportieve zorgen van zich af en wint in het slot bij Jong OH Leuven (1-2): “Aan voorzitter getoond dat we tot het uiterste gaan”

Op extra-sportief vlak bevindt Rupel Boom zich momenteel in woelig water, maar tussen de lijnen was er zondag wél reden tot vieren. De Steenbakkers klopten Jong OH Leuven met 1-2 dankzij een late winning goal van Stephen Buyl en doen zo een prima zaak in de strijd voor het behoud. Na de opener van Bourdouxhe rond het uur klom OHL vijf minuten voor tijd op gelijke hoogte en leek zuur puntenverlies in de maak, maar Aalstenaar Buyl dwong de crisissfeer weer even naar de achtergrond.

15 januari