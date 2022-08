Lucky Leo opnieuw geselecteerd voor Landjuweelfestival

Regio Mechelen Van De Nekker tot een blotevoe­ten­pad: ontdek hier 7 zomervakan­tie­tips voor de regio Mechelen

De vakantie is ondertussen halverwege. Juli zat vast al boordevol leuke activiteiten met reisjes met het gezin of leuke zomerkampen met de jeugdbeweging. Maar nu moeten we nog een maand gevuld krijgen. Voor ouders die niet weten waar ze hun kroost mee moeten entertainen tijdens de zomervakantie hebben wij alvast enkele leuke tips opgelijst in de regio Mechelen. Van De Nekker in Mechelen tot het blotevoetenpad in Park Fort Liezele: hier beleef je samen met de kids een geslaagde vakantie.

1 augustus