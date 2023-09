Luc Terlinden aangesteld tot nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel

Twee personen raken lichtge­wond bij aanrijdin­gen

Twee personen hebben lichte verwondingen opgelopen bij evenveel aanrijdingen. Een 16-jarige bromfietser kwam in de Oscar Van Kesbeeckstraat in aanrijding met een personenwagen, een 25-jarige fietsster botste in de Hombeeksesteenweg met een auto. Het laatste slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis.