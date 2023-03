Life Iftar moet kanker uit taboesfeer halen: “Want deze ziekte kent geen kleur noch achtergrond”

De Life Iftar werd vier jaar geleden voor het eerst georganiseerd. Sindsdien wordt er elk jaar tijdens de Ramadan een Iftar georganiseerd in het teken van Kom op tegen Kanker. Hiermee wil de organisatie proberen om kanker bij mensen met een migratieachtergrond uit de taboesfeer te halen. “En dat is nog absoluut nodig”, vertelt Naziha. “Kanker is een woord dat nog steeds bij iedereen veel angst oproept. En hoewel de ziekte geen kleur noch een achtergrond kent, blijft het in vele gemeenschappen nog steeds onbespreekbaar. Met deze Iftars willen we dat openbreken.”

Hommage

Zaterdagavond nodigde de organisatie een 200-tal mensen uit voor een Iftarmaaltijd. Het gezicht van de Life Iftar overleed jammer genoeg in november vorig jaar. Het evenement in Mechelen begon daarom met een eerbetoon aan Hada El Jaouhari.

“Maar we staan ook stil bij iedereen die de strijd tegen kanker heeft verloren alsook hun naasten. Want kanker krijg je niet alleen. Het treft ook je familie en vrienden”, benadrukt Naziha nog. “Dit werd ook meteen het thema van deze editie.” Na de hommage volgde er nog een panelgesprek.

Verbinden

Onder meer met Samana VZW over de ondersteuning voor mensen met kanker buiten het ziekenhuis en Islamtheoloog Ryad Rogiest. “Daarna hebben we iets gegeten en ons gefocust op gezellig samen zijn”, luidt het nog bij Naziha. “Want we willen de ziekte niet enkel bespreekbaar maken, maar wilden mensen ook nog met elkaar verbinden.” Naast de Life Iftar in Mechelen gingen er gelijktijdig ook nog gelijkaardige evenementen door in Genk, Gent, Antwerpen en Vilvoorde. De organisatie bracht zo over gans Vlaanderen bijna 2.000 mensen bij elkaar.