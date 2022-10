Lies start verzorgingslijn voor kankerpatiënten: “Als je ziek bent, wil je geen halfuur etiketten staan uitpluizen”

Mechelen Kerstmis valt vroeg in De Lisdodde: bewoners keuren feestmenu tijdens try-out

Kerstmis viel dinsdag vroeg in De Lisdodde. De grootste Bourgondiërs van het Mechelse woonzorgcentrum én hun evenknieën uit het Hof van Egmont mochten aanschuiven aan de feestdis om het kerstmenu voor over twee maanden voor te proeven. En of het stukje participatie in de smaak viel!

11 oktober