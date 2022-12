Lichtjesstoet herdenkt overleden kinderen

Mechelen Mechelen veel populair­der dan andere steden bij dagjestoe­ris­ten met kinderen

Mechelen is in trek bij dagjestoeristen met kinderen. Dat blijkt uit een onderzoek van provinciebedrijf Westtoer. Twee dagtrippers op vijf bezochten de Dijlestad mét kroost, terwijl dat gemiddeld in de Vlaamse kunststeden en Brussel maar 20 procent is.

