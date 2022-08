Lichte vrachtwagen rijdt zich vast in Margaretatunnel: “Geen probleem met signalisatie”

MechelenEen lichte vrachtwagen heeft zich vrijdagochtend vastgereden in een afslagstrook van de Margaretatunnel. Volgens Mechelen in Beweging lag dat niet aan de signalisatie.

De bestuurder was omstreeks 9.30 uur onderweg in de richting van Mechelen-Zuid en koos voor de afslagstrook richting stationsparking en kiss and ride-zone, maar zijn voertuig bleek te hoog voor de geringe plafondhoogte.

“De verklaring is simpel: de bestuurder negeerde het hoogteverbod. Gelukkig vielen er geen slachtoffers. De takelwerken hebben de voormiddag geduurd”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Het verkeer in de Margaretatunnel werd niet gehinderd door het ongeval. Wie naar de stationsparking of de kiss and ride-zone wilde, moest wel omrijden door ter hoogte van de Jubellaan een U-bocht te maken.

Ook volgens Mechelen in Beweging is de oorzaak duidelijk. “De bestuurder heeft niet goed opgelet”, zegt woordvoerder Rudy Van Camp. “Want we hebben alles nog eens nagekeken en de signalisatie hangt duidelijk zichtbaar en groot genoeg. Meer kunnen we niet doen.”

In de tunnel naar de parking bedraagt de vrije hoogte 2,10 meter, in deze naar de kiss and ride 2,70 meter. Bij het ongeval raakten zowel de vrachtwagen als het plafond beschadigd. “Maar de schade aan de tunnel is niet structureel”, aldus nog Van Camp.

