LEVENSVERHAAL. Willy Van den Wijngaert (90): van koekjesbakker tot redder én doodgraver van KV Mechelen

Trio krijgt acht maanden cel voor gauwdief­stal op bejaarde vrouw (83): “Wekenlang was ze onder de voet”

Drie Roemenen zijn door de rechter in Mechelen veroordeeld voor de gauwdiefstal op een 83-jarige vrouw. De drie gingen ervandoor met haar handtas. De diefstal gebeurde op het moment dat ze aan het winkelen was in de supermarkt Carrefour in de Mechelse winkelstraat De Bruul.