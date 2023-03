LEVENSVERHAAL. Hombeek neemt afscheid van Baron Christian de Meester de Ravestein: “Een levensgenieter die hield van filosoferen en discussiëren”

Mechelen Vrienden openen deuren van restaurant Baron in Hombeek: “Pure en klassieke keuken in prachtig interieur”

Het wordt vanaf dag één druk in het nieuwe restaurant Baron in Hombeek (Mechelen). Koert Foubert en Jan Meulenijzer openen de deuren van hun zaak op valentijn, en er is nog amper een tafel vrij. “We hebben samen al 75 jaar horeca-ervaring, en wilden graag eens iets samen doen. Het is een zaak met pit en karakter, en daar willen we ook met onze menukaart voor gaan.”