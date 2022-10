Leerwinkel blaast eerste kaarsje uit: “Dienstverlening verdubbeld”

Het gaat onder meer om mensen die vastgelopen zijn in hun schoolloopbaan, kwetsbare doelgroepen of moeders zonder diploma. De Leerwinkel helpt hen op weg met informatie over opleidingen en leerloopbaanbegeleiding.

Het initiatief ontstond een jaar geleden uit het Mechels kinderarmoedeplan en het flankerend onderwijsbeleid van de stad. Het is een brede samenwerking tussen de VDAB, het CVO, het onderwijs- en welzijnsveld.

“Mechelen strijdt tegen armoede en wil een talentenstad en een kansenfabriek zijn. Op die drie domeinen speelt de Leerwinkel een cruciale rol”, vertelt schepen van Onderwijs Rina Rabau Nkandu op het netwerkevent ter ere van het 1-jarig bestaan in zaal De Kettinghe.

“In de loop van een schoolcarrière kan er een moment komen waarop je vastloopt. Je wordt schoolmoe of je hebt even geen idee meer waar je naartoe wilt of wat de beste manier is om je doel te bereiken. Ook later in je loopbaan kunnen er momenten zijn dat je een andere weg wil inslaan, maar niet weet hoe er aan te beginnen. Dan kun je bij de Leerwinkel terecht.”

Sinds een half jaar werd de dienstverlening verdubbeld dankzij twee ESF(Europees Sociaal Fonds)-projecten. Dit is ook te merken aan het aantal klanten, van een 30-tal in de periode tot maart naar ruim 130 de laatste maanden.

Arresthuis

In eerste instantie werd gemikt op alle inwoners, met bijzondere aandacht voor maatschappelijke kwetsbare Mechelaars, zoals jonge moeders. Daarnaast is er een regionaal aanbod voor het arrondissement Mechelen, voor alle volwassenen met een leervraag die via VDAB aangemeld worden. Tot slot is er ook een aanbod voor gedetineerden in het arresthuis van Mechelen.

“Ik hoop dat we de volgende jaar kunnen blijven groeien om nog meer mensen te helpen. Zowel in de stad als in de ruimere regio”, besluit Rabau Nkandu.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.