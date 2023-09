Leerlingenraad Ursulinen viert start met zomerse speelplaatspicknick

Laatste dansclub Medak is 50 jaar jong: “Op Miley Cyrus kan je perfect chachacha dansen”

Medak mag zich binnenkort koninklijk noemen. De Mechelse DansKlub werd immers opgericht in 1973 en bestaat dus vijftig jaar. “Medak ontstond om dansers extra repetitiekansen te geven, maar is intussen de enige dansclub die nog overblijft”, vertelt voorzitter Jan Van Riet. Nu zaterdag vindt een opendeurdag plaats en kan je vaststellen dat de salondansclub en -school nog lang niet is uitgedanst.