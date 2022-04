Leerlingen tonen bevindingen rond mobiliteit in mobiliteitsmuseum en rapport: “Enkele goede verbeterpunten doorgekregen”

Via een participatietraject gingen jongeren van de derde graad secundair in kader van ‘Jonge Wegweters’ nadenken over mobiliteit in Mechelen en ontwikkelden ze beleidsaanbevelingen om het stadsbestuur de kans te geven beter in te spelen op de noden en wensen van jongeren rond mobiliteit. “Wij vinden het erg belangrijk dat we voeling krijgen met wat jongeren echt nodig hebben in het verkeer,” vindt schepen Vanmarcke. “Als stad willen wij door de bril van schoolgaande jeugd meekijken, want zij begeven zich heel vaak als zwakke weggebruiker in het verkeer. De jongeren van 17-18 jaar vallen vaak uit de boot. Vele projecten rond veiligheid spitsen zich toe op jonge kinderen, jongvolwassenen en volwassenen maar deze kwetsbare groep willen wij absoluut bereiken. Dat kan perfect door dit project.”

In dialoog

De ideeën van de jongeren werden heel visueel voorgesteld in een ‘mobiliteitsmuseum’ dat door hen zelf in een klaslokaal werd gebouwd. De schepenen en mensen van de dienst mobiliteit konden rond de verschillende opstellingen met de leerlingen in dialoog gaan, om hen inzicht te geven in mogelijke oplossingen maar hen ook met mogelijke restricties te confronteren. Alle bevindingen werden in een lijvig rapport neergeschreven. “Bij de aanleg van ons openbaar domein proberen we rekening te houden met alle gebruikers. Het was daarom belangrijk dat we deze namiddag rechtstreeks de stemmen van deze studenten hebben gehoord, over hun eigen beleving van het openbaar domein. Ze hebben duidelijk een uitgesproken mening en deelden enkele goede voorstellen over de verbeterpunten die mogelijk zijn. Dit was zeer verrijkend”, aldus Princen. De bevindingen van het rapport worden meegenomen naar het mobiliteitsbeleid van de stad.