Leerlingen Scheppers voeren meesterwerk op

“Cocaïne­die­ven, kom tevoor­schijn”: nieuwe aanslagen zijn waarschu­wing van ontvoer­ders ‘De Schedel’

De aanslagen van afgelopen weekend op het wokrestaurant Wok & Chicken Style aan de Jules Moretuslei in Wilrijk en op een woning in de Zwartzustersberg in Mechelen zijn volgens een betrouwbare bron niets minder dan een signaal van de ontvoerders van Mo Azzaoui, bijgenaamd “Schedel”. Op beide adressen wonen familieleden van King en Smiley, die volgens Azzaoui verantwoordelijk zijn voor de diefstal van 1 ton cocaïne, waar de ontvoerders hem eerder van verdachten.