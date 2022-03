Leerlingen Lambertusschool leggen ‘Het Grote Voetgangersexamen’ af: “Ook veilig stappen moet je leren”

“Kinderen van deze leeftijd moeten zich zelfstandig en veilig in het verkeer kunnen bewegen als voetganger, maar natuurlijk moet zoiets aangeleerd en ingeoefend worden. Veilig stappen klinkt evident, maar is het niet. Daarom stippelde het team ‘Verkeer’ van de ouderraad een parcours in de buurt van de Sint-Lambertusschool uit. De leerlingen van twee klassen legden die route zelfstandig af, op bepaalde punten werden ze beoordeeld op hun ‘voetgangersvaardigheden’.”