Leerlingen brengen kerstwensen naar bewoners Rembertus

Mechelen Dief gaat aan de haal met handtas in horecazaak langs Zemstbaan

In een horecazaak in Mechelen is op vrijdag een 44-jarige vrouw het slachtoffer geworden van een diefstal. De dader ging aan de haal met haar handtas, waarin een boek, een geldsom, een bankkaart en de identiteitsdocumenten van de dame zaten. De diefstal vond plaats in een eetgelegenheid langs de Zemstbaan. Politiezone Mechelen-Willebroek werd ingelicht over het feit.

17 december