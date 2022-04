Leasingmaatschappij vraagt schadevergoeding aan twintiger nadat die laatste de goederen achter hun rug verder verkocht

Mechelen Opnieuw speelstra­ten tijdens paasvakan­tie in Mechelen: “Belangrijk dat speelacti­vi­tei­ten in het straat­beeld blijven”

Mechelen Kinderstad organiseert opnieuw speelstraten tijdens de paasvakantie. Kinderen konden, via hun ouders, een speelstraat aanvragen, met een dozijn indieningen als gevolg. De straten worden volledig of deels afgesloten voor alle doorgaand verkeer tussen 10u en 20u. Bewoners mogen wel met de wagen in de straat, maar enkel stapvoets. Volgende straten worden speelstraten: Nicolaas van der Vekenstraat, Moestuinstraat, Kalverenstraat, Lindestraat, Berkenhofstraat, Pareipoelstraat, Pennepoelstraat, Barbarastraat, Voetbalstraat, Nattehofstraat, Hamerstraat en Duivenstraat. “Het is belangrijk dat buitenspeelactiviteiten in het straatbeeld blijven, omdat ze het mentale en fysieke welzijn boosten,” aldus jeugdschepen Abdrahman Labsir (Vld-Groen-M+).

31 maart