Laptopdief van Colomaplus krijgt straf met uitstel

Mechelen Dieven zijn uit op fiets en fietsspul­len

Op twee verschillende plaatsen in Mechelen hebben dieven afgelopen weekend ingebroken in garages. De daders waren duidelijk uit op fietsen of fietsspullen. Zo werd in de Ridder Dessainlaan een fietscomputer gestolen en gingen de dieven in de Berthe Seroenstraat ervandoor met een fiets. Er is nu een onder onderzoek opgestart door de lokale politiezone Mechelen-Willebroek. Volgens hen lieten de dieven geen inbraaksporen achter.

16 mei