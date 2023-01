Laptop uit personenwagen gestolen

Mechelen Meest ervaren schepen Koen Anciaux geeft fakkel door aan jongste mandataris ooit: “Zonder hem stond de stad niet waar ze nu staat”

“Koen Anciaux had perfect kunnen beslissen om tot 2024 schepen te blijven; ik kan er alleen maar respect voor hebben dat hij dat niet doet.” Arthur Orlians (27) toonde zich donderdag enorm dankbaar voor de kans die hij krijgt om de jongste schepen ooit te worden in Mechelen. Anciaux (61) ruilt zijn mandaat in Mechelen immers in voor Brussel. “Ik heb Koen nodig”, zegt minister Bart Somers.

