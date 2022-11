Laptop gestolen uit personenwagen

Mechelen Fietsster (18) gewond bij verkeerson­ge­val

Bij een verkeersongeval in de Oscar Van Kesbeeckstraat in Mechelen is een 18-jarige vrouw gewond geraakt. Ze was met haar fiets betrokken bij een aanrijding met een personenwagen. De omstandigheden van het ongeval zullen nog verder worden onderzocht. Het tienermeisje raakte bij het ongeval lichtgewond.

14 november