Laptop gestolen bij inbraak

Voetbal Jupiler Pro League Jordi Vanlerberg­he maakt comeback, maar KV Mechelen verliest opnieuw buitens­huis: “Er wordt te veel op gefocust”

Een nieuwe nederlaag buitenshuis. Het wil maar niet lukken voor Mechelen op verplaatsing dit seizoen. Zaterdagnamiddag ging het met 2-0 de boot in in ‘t Kuipje van Westerlo. Jordi Vanlerberghe maakte na drie maanden afwezigheid zijn comeback en speelde 45 minuten. “Na lang aftellen was ik blij om terug te zijn, al had ik natuurlijk liever gewonnen.”

29 januari