Laptop gestolen bij inbraak in bedrijfspand

Mechelen Opnieuw protestac­tie tegen enkelrich­ting vesten, opnieuw paaltjes tegen de grond: “Mechelaars gaan maande­lijks 40.000 kilometers moeten omrijden”

Op de vesten in Mechelen vond vanmiddag een protestactie plaats tegen de enkelrichting en “knips”. De actie, in de vorm van een autokaravaan die vertrok aan het Douaneplein en de volledige vesten afreed, kwam uit van Verbindend Mechelen vzw en Red de Vesten, in samenwerking met de andere actiecomités Nekker-Noord en Red de Vesten/Red Mechelen.

20 november