Laptop en sporttas uit auto gejat

Mechelen Vijftiger krijgt 24 maanden cel na diefstal van bankkaart in supermarkt

De rechter in Mechelen heeft een 55-jarige Roemeen schuldig bevonden aan de diefstal van een bankkaart. De vijftiger ging er vervolgens ook nog vandoor met geld vanop de bankkaart. De diefstal dateert van 2018 en gebeurde in de supermarkt Carrefour in Mechelen. Met een smoesje sprak hij zijn slachtoffer aan. Hij en nog twee anderen vroegen de weg naar het ziekenhuis. Ondertussen werd de bankkaart gestolen. Het parket eiste een effectieve celstraf, de man zelf ging voor de vrijspraak. “Ik was toen in Duitsland”, beweerde de Roemeen. Naast de celstraf van 24 maanden kreeg de vijftiger ook nog een geldboete van 1.200 euro opgelegd.

18 oktober