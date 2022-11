Langs de KW-lijn naar Waver: ontdek vanop de fiets hoe België de Duitsers wilde afhouden in WOII

MechelenZin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Zo fiets je in de regio Mechelen langs de KW-lijn, die de Duitsers had moeten stoppen.

Startplaats: Koningshooikt, aankomstplaats: Waver, 87 km

Heel legendarisch is ze niet geworden, de KW-lijn tussen Koningshooikt en Waver die aan het begin van de Tweede Wereldoorlog de Duitse opmars moest tegenhouden. De bezetter walste over ons leger heen met een snelle capitulatie tot gevolg. Maar dat wil niet zeggen dat je niets meer terugvindt van die KW-lijn. Via de fietsknooppunten rijd je het hele traject af tot in Waver, goed voor bijna 90 km.

Volledig scherm Deze antitankgracht in Haacht moest de Duitsers tegenhouden. © Vertommen

Zo passeer je onder meer langs enkele bunkers en antitankgrachten, zoals die in Keerbergen of Haacht. Na de oorlog nam de natuur het plekje helemaal over, waardoor het nu zelfs een erkend natuurreservaat is. Iets verderop ligt de Hansbrug die tot twee keer toe vernield werd om de Duitsers af te stoppen, maar telkens weer werd heropgebouwd. In Tildonk rijd je voorbij de gedenkplaat voor de vliegtuigramp met de Britse Wellington III.

Na een passage over het Martelarenplein in Leuven, waar de vele burgerslachtoffers van de Eerste Wereldoorlog worden herdacht, bereik je ook het indrukwekkende Britse militaire kerkhof van Heverlee. Daar hebben zo’n 1.000 soldaten een laatste rustplaats gevonden. In Sint-Joris-Weert ga je de taalgrens over. Verderop kom je opnieuw de Dijle tegen, op een plaats waar ontzettend hard werd gevochten. Vandaaruit is het nog maar enkele kilometers tot in Waver.

Volledig scherm Het Britse militaire kerkhof in Heverlee. © PATRICK VERTOMMEN

Deze fietstocht, samengesteld door Pascal Brackman, vind je ook hier op RouteYou terug. Meer wandel- en fietsroutes rond de oorlog vind je hier.

