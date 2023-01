Lady Nelson luidt heropwaardering horecaplein Wollemarkt in: “Sommige dingen moet je gewoon doen”

voetbal derde provinciale B SC Duffel klopt FC Putte in topper (0-1) en is coleider na 29 op 33 onder Timothy Heylen: “We zijn geen titelfavo­riet, maar doen wel mee”

Van een reeks gesproken. SC Duffel kende een wisselvallige seizoenstart, maar sinds Timothy Heylen er begin oktober de sportieve leiding in handen nam, verloren de Duffelaars geen match meer. De promovendus pakte sindsdien 29 op 33 en staat dankzij de 0-1-zege in de topper op het veld van FC Putte mee aan de leiding. Hallaar kan, mits winst tegen Lint zondagnamiddag, de koppositie nog overnemen, maar wat aanvankelijk niemand had gedacht, is plots wel realiteit. SC Duffel roert zich in de titelstrijd.

15 januari