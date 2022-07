“Laat u opnemen, stop met drinken en ik hoop dat ik jou hier nooit meer moet zien”: Dertiger krijgt na ultieme kans nog advies mee van rechter

Amper twee dagen na de feiten in De Nekker werd S. opnieuw opgepakt. Deze keer nadat hij een fles Martini had gestolen bij supermarkt Delhaize in de Bruul. De dertiger werd nu wel opgesloten in de gevangenis en ontkende de diefstal niet. “Dat was ook moeilijk”, zei het parket vorige week. “De man was duidelijk te herkennen op de bewakingscamera’s van de supermarkt.”