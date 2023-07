Laagvlieger twee keer geflitst op korte tijd

Inbreker slaat op twee plaatsen toe

Een dief heeft ingebroken in een woning op de Putsesteenweg. De dader verschafte zich een toegang door de deur te beschadigen. Of hij ook buit maakte, is nog niet duidelijk. Ook in de Hendrik Speecqvest werd een inbraakpoging ondernomen, maar de onverlaat slaagde er niet in het gebouw te betreden.