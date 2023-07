KV Mechelen plaatst 565 zonnepanelen: “Hopelijk volgen fans voorbeeld”

Jonge overval­lers duwen bejaarde dame op de grond bij straatroof, maar één van hen krijgt schuldge­voel: “Hij hielp haar recht en vluchtte weg”

De politiezone Rivierenland is een onderzoek opgestart naar een brutale straatroof in Mechelen. Een bejaarde vrouw (81) werd daarbij tegen de grond gewerkt en bestolen. De dieven gingen aan de haal met haar halsketting. En die had naar verluidt een bijzondere emotionele waarde.