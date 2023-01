Kunstenaar Frans B. Van Zaelen (92) overleden: “In het buitenland op handen gedragen, in eigen stad vergeten”

Van Zaelen werd op 12 juni 1930 geboren in Muizen. Hij besteedde zijn ganse leven aan de kunsten, maar kreeg nooit veel erkenning in zijn thuisstad, meer in Frankrijk, waar hij met tussenpozen woonde in Vaison-la Romaine. Dat wrong. “In het buitenland word ik op handen gedragen, in eigen stad word ik vergeten”, vertelde hij in 2010 in deze krant. “Ik pik het niet meer dat ik zo genegeerd word.”