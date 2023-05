Kristof Calvo kiest voluit voor lokale politiek: “Wat de toekomst brengt, beslissen de Mechelaars in 2024”

Zwarte lijst, hekken en extra beveili­ging: met deze maatrege­len hopen recreatie­do­mei­nen amokmakers te weren

Provincie Oost-Vlaanderen voert een zwarte lijst in om deze zomer amokmakers uit zijn recreatiedomeinen te weren, nadat Vlaams-Brabant dat al deed. Verschillende domeinen, waaronder De Blaarmeersen in Gent en De Nekker in Mechelen, treffen ook zelf maatregelen om incidenten te vermijden. Zijn er nog recreatieparken waar strengere regels ingevoerd worden? En komen er ook zwarte lijsten in de provincies Antwerpen, Limburg en West-Vlaanderen?