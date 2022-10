Kort en felle brand in slaapkamer wordt vrouw (40) fataal: “Vermoedelijk ontstaan door oplaadkabel of brandende sigaret”

Gebrek aan zuurstof

“Buiten stelden we geen brand vast, maar we merkten wel een brandgeur op”, zegt brandweerkapitein Jan Anné. “We zijn het appartement binnen gedrongen en stelden vast dat het ganse appartement was getroffen door een brand, maar dat het vuur door een gebrek aan zuurstof zich vanzelf had gedoofd.” De woning werd doorzocht. In de slaapkamer van de flat troffen de hulpdiensten een slachtoffer aan. Het ging om de bewoonster, een 40-jarige vrouw. Zij lag naast het bed ter hoogte van de deur.