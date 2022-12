Koppel treint dagelijks om fietsen en steps te stelen

Mechelen Horeca-uitbaters slaan handen in elkaar voor winter­feest voor kansarme gezinnen: “Angst voor energiecri­sis, maar we zouden iets doen”

260 kansarme Mechelaars genieten op kerstdag van een gratis kerstlunch in winterbar Mirage, nog eens 500 kunnen de dag tevoren een driegangenmenu afhalen. Dat dankzij een bijzondere samenwerking in de horeca. “Met de angst voor de energiecrisis voor ogen werd er gewikt en gewogen, maar één ding was duidelijk: we zouden samen iets doen.”

22 december